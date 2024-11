Meriem Zeghidi Adda : 190 jours privés de Mourad Zeghidi, pourquoi ?

Meriem Zeghidi Adda a publié, dimanche 17 novembre 2024, un message poignant sur les réseaux sociaux. Elle est la sœur du journaliste Mourad Zeghidi, qui est en prison depuis plus de cinq mois en vertu du décret 54.

190 jours, pour quel crime ? Quel crime a commis Mourad Zeghidi pour croupir à El Mornaguia et pour que sa famille et ses proches soient privés de sa présence ? Voici les questions que pose Meriem Zeghidi Adda.

« Des analyses politiques et sociales à la radio... certaines avec des critiques « gentilles », d'autres avec des questions, et un seul post Facebook en soutien à son confrère Mohamed Boghallab… Ce sont ces choses qui vous font perdre votre liberté, qui vous privent de vos droits les plus élémentaires, de votre famille, de vos amis, de votre emploi, et de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous n'avez fait qu'exercer votre profession. Dans le monde entier, la presse n’a jamais été une question de complaisance. La presse est libre ou elle n’est pas. Elle n’est au service d'aucune autorité, d'aucun président, d'aucun roi, d'aucun parti. La presse est considérée comme un quatrième pouvoir, capable de déstabiliser les régimes et les gouvernements et de créer l'opinion publique, et quiconque veut la soumettre n'a d'autre motif que la peur (…) Ce que nous vivons aujourd’hui, n'est rien d’autre qu’une injustice. La roue tourne et chacun devra répondre de ce qu'il a fait au pays et à son peuple », a-t-elle écrit.

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis, avait condamné, le 30 juillet 2024, le journaliste Mourad Zeghidi à huit mois de prison

Le Tribunal de première instance de Tunis avait prononcé, le 22 mai, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme. Ils avaient écopé de six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public.

