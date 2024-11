Slim Riahi réagit à sa condamnation et critique la gestion du Club Africain depuis 2017

L'homme d'affaires et ancien président du Club Africain, Slim Riahi, est revenu sur sa récente condamnation à cinq ans de prison et à une amende de 700 mille dinars, estimant avoir été privé de son droit à la défense.

Dans une publication Facebook du 16 novembre 2024, Slim Riahi a indiqué qu’il n’avait pas eu la possibilité de se défendre, étant donné qu’il se trouvait hors du territoire tunisien. Il a affirmé qu’il comptait faire appel dès qu'il serait de retour en Tunisie. « Je déposerai un appel accompagné des preuves et des rapports financiers approuvés par des experts judiciaires afin de mettre fin à cette mascarade juridique et pour que la victoire, ne pouvant être soumise à aucune interprétation, triomphe », a-t-il écrit.

Slim Riahi a précisé qu’il avait dépensé 65 millions de dinars de son propre argent et s’est dit choqué de devoir payer une amende de 700 mille dinars, qualifiant la situation de paradoxe. Il a également exprimé sa déception envers la direction du Club Africain. Selon lui, les personnes ayant dirigé le club depuis 2017 sont responsables de la période la plus sombre de l’histoire de l’équipe, marquée par une déchéance morale et administrative évidente.

L’homme d’affaires a estimé qu’aucun responsable des différentes administrations ayant pris la tête du club depuis 2017 n’a investi un seul millime de son propre argent ni œuvré pour améliorer les ressources du club. Il a accusé ces responsables de comploter contre lui et de chercher à exploiter la situation difficile du Club Africain.

Slim Riahi a souligné que son engagement moral envers les supporters du Club Africain l’empêchait de traîner les responsables du club devant les tribunaux. « Je ne poursuivrai pas ces derniers en justice », a-t-il précisé. Il a cependant exprimé sa colère face à la honte causée par la gestion actuelle de l’équipe, affirmant qu’aucun club tunisien n’a connu un tel désordre. Selon lui, les progrès apparents dans le secteur sportif pourraient en réalité dissimuler la dégradation institutionnelle et morale profonde du Club Africain.

Enfin, Slim Riahi a appelé les supporters à assumer leur responsabilité et à défendre les valeurs fondamentales du Club Africain.

S.G