Investissements étrangers en Tunisie : un bilan positif pour 2024, mais des efforts restent nécessaires, selon Jalel Tebib

Le directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa), Jalel Tebib, a présenté, lundi 18 novembre 2024, le bilan des investissements étrangers en Tunisie pour les neuf premiers mois de l'année.

Lors de son intervention au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express FM, M. Tebib a mis en avant la poursuite de la tendance ascendante des investissements étrangers en Tunisie.

Il a indiqué que les investissements étrangers réalisés en Tunisie ont atteint un total de 2.125 millions de dinars (MD) au cours des neuf premiers mois de 2024, précisant qu'il ne s'agit pas d'intentions d'investissement, mais bien d'investissements concrétisés.

Ces investissements ont enregistré une hausse de 14,4 % par rapport à la même période en 2023. Pour donner un contexte, les investissements étrangers en Tunisie avaient atteint 2.221 MD en 2022 (+20 %) et 2.580 MD en 2023.

M. Tebib a également souligné que la Fipa prévoyait des investissements étrangers de l'ordre de 2.400 MD pour l'année 2024. Or, les réalisations à fin septembre confirment ces prévisions, et l'agence espère même dépasser ce chiffre pour atteindre 3.000 MD.

Le DG de la Fipa a précisé que les flux d'investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de l'énergie représentent actuellement 25 % du portefeuille global d'investissements, contre 60 % en 2010. Par ailleurs, l'industrie a concentré plus de 59 % des investissements, tandis que le secteur des services a enregistré une baisse. Les investissements dans le secteur agricole, quant à eux, ont connu une forte augmentation, passant de 5,9 MD fin septembre 2023 à 19 MD fin septembre 2024, grâce à deux projets d'extension dans le Sud. Ces investissements ont permis la création de 9.900 emplois (soit une augmentation de 8 à 9 %), tandis que l'ensemble des investissements étrangers en 2022 et 2023 avaient permis respectivement la création de 13.000 et 14.500 emplois. M. Tebib a également annoncé une hausse de la création d'emplois pour l'année 2024.

Cependant, Jalel Tebib a rappelé que certains pays concurrents de la Tunisie avaient enregistré une augmentation des investissements étrangers de 40 à 50 %. Il a donc insisté sur la nécessité de multiplier les efforts et de fluidifier les procédures pour encourager davantage les investisseurs étrangers à choisir la Tunisie.

I.N.