Sonede, migration clandestine, transport… Les 5 infos du week-end

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 16 au 17 octobre 2024 :

Démantèlement d’un réseau de détournement à la Sonede : quinze personnes arrêtées

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié le samedi 16 novembre 2024, le démantèlement d’un réseau criminel impliqué dans le détournement de matériels et de compteurs d’eau appartenant à la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Une deuxième affaire de corruption à la Sonede

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissem Cherif, a indiqué, dimanche 17 novembre 2024, que le ministère public a autorisé la détention de sept personnes, le renvoi de cinq autres en comparution, l'inclusion de deux individus dans les recherches et l’interdiction de voyage de trois autres, dont des employés et cadres de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), des promoteurs et des propriétaires de quincailleries.

Agriculture : des mesures pour garantir la réussite de la saison oléicole

Le ministère de l'Agriculture a annoncé, samedi 16 novembre 2024, une série de mesures visant à assurer la réussite de la récolte, du stockage, de la transformation, de la commercialisation et de l'exportation des olives, tout en protégeant les droits des agriculteurs et en valorisant ce produit clé de l'économie nationale.

Mohamed Ali Nafti détaille la stratégie tunisienne face à la migration clandestine

Lors d’une séance plénière consacrée à l’examen de la mission relative aux affaires étrangères, à la migration et aux Tunisiens à l’étranger, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, le ministre des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a pris la parole pour aborder la stratégie de son département.

Audits et inspections dans les entreprises de transport

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des récentes réunions de travail avec les entreprises et établissements sous tutelle, le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné le lancement d’inspections, d’audits et d’enquêtes immédiats.

Selon un communiqué du ministère publié vendredi 15 novembre 2024, ces opérations ciblent plusieurs domaines prioritaires, notamment la gestion des ressources humaines, des flottes de transport, des équipements, des pièces de rechange, des carburants et du patrimoine immobilier.