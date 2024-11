Audits et inspections dans les entreprises de transport

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des récentes réunions de travail avec les entreprises et établissements sous tutelle, le ministre du Transport, Rachid Amri, a ordonné le lancement d’inspections, d’audits et d’enquêtes immédiats.

Selon un communiqué du ministère publié vendredi 15 novembre 2024, ces opérations ciblent plusieurs domaines prioritaires, notamment la gestion des ressources humaines, des flottes de transport, des équipements, des pièces de rechange, des carburants et du patrimoine immobilier.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que des mesures administratives et opérationnelles seront prises en fonction des conclusions issues de ces audits et des visites programmées dans les infrastructures de transport à travers le pays. Toute défaillance ou irrégularité constatée entraînera des sanctions et une prise de responsabilité des parties concernées, peut-on lire également.

Cette démarche s’inscrit, toujours selon le communiqué, dans une stratégie globale de réforme visant à moderniser et à assainir le secteur des transports. Elle a pour objectif de garantir la continuité du service public, de prévenir les dysfonctionnements susceptibles de pénaliser les usagers et de préserver la viabilité économique des entreprises sous tutelle. En renforçant la gouvernance et l’efficacité, le ministère entend également instaurer un climat social stable et serein au sein des institutions concernées.

R.B.H