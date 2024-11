AMI Assurances augmente son bénéfice semestriel de près de 75% à fin juin 2024

La société "Assurances Multirisques Ittihad" (AMI Assurances) vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024.

Il en ressort que la société a augmenté son bénéfice de 74,59%. Le résultat net de la société passant de 3,9 millions de dinars fin juin 2023 à 6,82 millions de dinars fin juin 2024 avec un impôt de 176.251 dinars (+0,99%).

Dans le détail, le résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non-vie a augmenté de 52,26% atteignant à 5,36 millions de dinars fin juin 2024. Pour sa part, le résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance vie a évolué de 167,66% passant de -1,2 millions de dinars fin juin 2023 à 810.819 dinars fin juin 2024.

En parallèle, les produits des placements ont, quant à eux, diminué de 1,22% pour se situer à 15,49 millions de dinars fin juin 2024, alors que les charges des placements ont baissé de 15,72% pour se situer à 4,64 millions de dinars pour cette même période. Les produits des placements alloués, transférés à l'état de résultat technique ont haussé de 6,89% pour atteindre 8,96 millions de dinars fin juin 2024. Les autres produits non-techniques ont nettement baissé de 23.700 dinars à 800 dinars entre juin 2024 et juin 2023 alors que les autres charges non-techniques ont nettement augmenté passant de 56.184 dinars fin juin 2023 à 1,06 million de dinars fin juin 2024.

Notons que dans leur rapport, les commissaires aux comptes ont précisé que la société a reçu, en septembre 2023, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale au titre des exercices 2019 et 2020. Les résultats de ce contrôle fiscal lui ont été notifiés, en mai 2024, et elle s’y est opposée dans les délais légaux en contestant la majorité des chefs de redressement. Une provision pour risque fiscal a été constituée pour couvrir partiellement le montant réclamé par l’administration fiscale et s’élevant à 1.833.480 dinars (en principal et pénalités).

En outre, elle a reçu, en avril 2024, un avis de vérification de ses déclarations sociales (CNSS) au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Les résultats de cette vérification sociale ne lui ont pas encore été notifiés.

I.N.