Khaled Shili : les forces militaires ont mené 990 opérations antiterroristes dans les zones suspectes

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a indiqué, mardi 12 novembre 2024, que la situation économique que traverse le pays « ne devrait pas être un obstacle au développement des capacités de l'institution militaire et à l'acquisition de systèmes d'armes de défense avancés afin d'assurer la durabilité du dispositif de défense nationale et de le moderniser pour faire face aux menaces sécuritaires internes, externes et régionales ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme ».

Khaled Shili a souligné que le ministère de la Défense a établi une stratégie décennale jusqu'en 2030, qui a été fondée sur une évaluation objective de la réalité de la situation et qui comprend notamment le développement des capacités de combat des armées, un meilleur encadrement des ressources humaines, le développement de la gestion administrative et financière et sa numérisation, et le renforcement du rôle de développement de l'institution militaire et le soutien de la recherche scientifique et de l’industrie militaire.

« La situation sécuritaire se caractérise par un calme vigilent et cela grâce aux efforts des forces armées. Nous sommes toutefois appelés à redoubler de prudence pour lutter contre les activités de contrebande et de criminalité frontalière ainsi que les vagues de migration clandestine, tout cela malgré les efforts déployés et les succès réalisés. Les forces de l'armée nationale ont mené 990 opérations antiterroristes dans les zones suspectes, auxquelles ont participé plus de 19.500 soldats et qui ont permis de découvrir d'anciens camps terroristes, de désamorcer 62 mines artisanales et de saisir divers équipements et divers matériaux », a affirmé le ministre.

Il a ajouté que les forces armées ont arrêté 659 contrebandiers et saisi 304 véhicules de contrebande et près de 375.000 comprimés stupéfiants, trois millions de paquets de cigarettes et 121.000 litres de carburant.

« Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, 4.102 migrants ont été interceptés sur les frontières terrestres. Les unités maritimes ont mené 120 opérations de secours pour la plupart dans le sud du pays (…) Le génie militaire est intervenu à 138 reprises dans tout le pays pour notamment détruire des obus datant de la Seconde Guerre mondiale (…) Plus de deux mille militaires équipés sont mobilisés pour la protection des zones de production d’énergie. Malgré des ressources financières limitées, les structures du ministère s’emploient à acquérir les équipements nécessaires pour la lutte contre les menaces et les dangers et fournir le cadre et les moyens de formation des militaires », a conclu Khaled Shili.

M.B.Z