Hamed Dali : l'Office national de l'huile interviendra pour garantir la réussite de la saison

Imprimer

Le PDG de l'Office national de l'huile, Hamed Dali, a indiqué, mardi 12 novembre 2024, que la mise à disposition de capacités de stockage par l’office et un programme de financement pour le stockage chez les producteurs sera adopté en cas de baisse des prix de l’huile d’olive sur les marchés internationaux.

Le responsable a précisé, au micro de Wassim Ben Larbi, sur Express FM, que les ministères concernés se mobilisent pour garantir la réussite de la saison.

« L’Office peut acquérir d’importantes capacités d’huile mais il est important de souligner que la saison n’est entamée qu’à 6% et que l’huile d’olive n’est pas encore disponible chez les huileries. Nous sommes en train de suivre de près la situation, la saison est prometteuse et nous devons œuvrer ensemble à sa réussite. L’Office n’intervient pas dans les prix sur le niveau international et chaque citoyen peut suivre quotidiennement les prix sur les plateformes, le prix de l’huile d’olive en Tunisie est étroitement lié au prix en Espagne et ils sont alignés à l’export. Le prix de l’huile d’olive la semaine dernière était seulement de 5,9 euros le kilo et compris entre quatorze et 18 dinars en Tunisie » a-t-il souligné.

le ministère de l'Agriculture a annoncé, samedi 9 novembre 2024, une série de mesures dont l’achat d'huile par l'Office national de l'huile à des prix basés sur les marchés intérieurs et internationaux, la mise à disposition de capacités de stockage par l’office, un programme de financement pour le stockage chez les producteurs en cas de baisse des prix, le report des échéances de crédits pour les agriculteurs et propriétaires d’huileries et une coordination avec les banques pour assurer le financement du secteur.

Le membre du Bureau exécutif national de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), chargé du commerce intérieur et maghrébin et de la commercialisation, Anouar Harathi a considéré que les décisions du ministère auront un impact bénéfique sur la Tunisie et le secteur.

Il a affirmé que la production annuelle d'huile d'olive représentait dix fois la consommation annuelle nationale, exprimant le soutien de l'Utap aux décisions du président de la République et du ministère de l'Agriculture dans l'octroi du rôle d'organe régulateur du marché à l'Office national de l'huile. Il a expliqué que la production d'un kilo d'olives coûtait à l'agriculteur deux dinars et que par conséquent le prix de vente devrait être de 2,5 dinars.

M.B.Z