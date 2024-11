La Banque mondiale publie un nouveau rapport sur la Tunisie

Dans son bulletin de conjoncture intitulé "Équité et efficacité du système fiscal Tunisien", la Banque mondiale a indiqué que la croissance économique de la Tunisie devrait atteindre seulement 1,2% en 2024.

Le rapport, publié le 12 novembre 2024, a évoqué le besoin de procéder à des réformes économiques afin d'améliorer les perspectives de croissance. La Banque mondiale a, aussi, indiqué que la croissance devrait augmenter modérément pour atteindre une moyenne de 2,3 % en 2025-26.

« Même si la situation macroéconomique devrait se stabiliser, les finances publiques et la position extérieure de la Tunisie resteront vulnérables en l’absence de financements extérieurs suffisants. Le financement des déficits nécessitera une augmentation significative des moyens extérieurs face au remboursement important de la dette à court terme », a ajouté la même source.

La Banque mondiale a expliqué le faible taux de croissance économique de la Tunisie par la sécheresse et les conditions de financement externe impactant les secteurs-clés. La même source a évoqué une reprise limitée du secteur agricole et a expliqué que le niveau des précipitations était inférieur aux moyennes historiques aggravant la pénurie d'eau et limitant la production agricole. Le rapport a, également, mentionné les pertes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'habillement et de la construction.

La Banque mondiale a affirmé que la Tunisie était entrée dans une phase de ralentissement durable de la croissance. Elle a expliqué qu'il s'agissait de ce que l’on appelle « la trappe des pays à revenu intermédiaire ». Il s'agit de la tendance des pays à voir leur taux de croissance décliner une fois qu’ils atteignent un niveau de revenu intermédiaire. Selon le rapport, le ralentissement de la croissance économique du pays depuis 2010 est lié à la baisse des investissements. Ceci a limité la capacité du pays à importer des technologies modernes et à les diffuser à l'échelle nationale. Ainsi, et en l'absence d'investissements implémentant l'import et l'usage de nouvelles technologies, la Tunisie n'a pas pu réaliser une croissance du secteur manufacturier.

S.G