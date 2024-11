L’opposition tunisienne invitée à l’investiture de Trump : qu’en est-il vraiment ?

Un compte nommé "Mohamed Lamin Abderrahim" a mis en ligne une publication affirmant que l’opposition tunisienne aurait reçu une invitation officielle pour assister à l’investiture du nouveau président américain Donald Trump. Le post, daté du 11 novembre, disait : « Sans commentaire !!! L’opposition tunisienne à l’étranger reçoit une invitation officielle pour l’investiture de Donald Trump ».

Après avoir reçu des demandes de vérification par E-mail, nous avons mené des recherches pour évaluer la véracité de cette information. Nous avons consulté divers sites d'actualités et des pages associées à l'opposition tunisienne.

En explorant des pages en lien avec l’opposition, nous avons trouvé une publication initiale sur la page de "Harak 6 Octobre", qui avait partagé l’information via une vidéo. Cette vidéo montrait l’activiste Thameur Bdida en train de parler d'une « invitation de l'opposition tunisienne pour assister à l’investiture de Trump ».

Dans la vidéo, Thameur Bdida montre une lettre de félicitations adressée à Donald Trump pour son élection, contenant une adresse mail Gmail associée à la page de "Harak 6 Octobre". Après vérification, il s'est avéré que ce document n’était pas une invitation officielle pour la cérémonie d’investiture, mais simplement un message de félicitations de "Harak 6 Octobre" à Trump.

Contrairement à ce qui est affirmé, l’opposition tunisienne n’a reçu aucune invitation officielle pour l’investiture. La lettre vue dans la vidéo ne contient pas une telle invitation ; elle se limite à un message de félicitations.

Par ailleurs, il est incorrect de prétendre que « l’opposition tunisienne » a reçu une invitation, car l’opposition en Tunisie est constituée de plusieurs partis et mouvements politiques, et non d’une entité unique.

Cette information a été exploitée par certains pour discréditer l’opposition et l’accuser d’allégeance à l’étranger, une affirmation dénuée de fondement.

L’affirmation selon laquelle l’opposition tunisienne aurait reçu une invitation officielle pour assister à l’investiture de Donald Trump est fausse.

R.A.