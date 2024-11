Lancement de la plateforme de l'auto-entrepreneur

La plateforme de l'auto-entrepreneur a été lancée, lundi 11 novembre 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah, en présence de Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, Sofiane Hemissi, ministre des Technologies de la communication, et Riadh Choued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.





Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a souligné, dans son allocution d’ouverture, que le lancement de la plateforme de l'auto-entrepreneur est une initiative que la Tunisie célèbre avec ses cadres et compétences, dans la mesure où toutes les étapes de cette initiative, de sa conception à son exécution, ont été le fruit d'une approche participative entre plusieurs secteurs. Il a également mis en avant le fait que ce système est un projet national par excellence, qui concrétise les orientations du président de la République en matière de complémentarité entre les secteurs public et privé, de libération de l’initiative privée et de mise en place des cadres nécessaires pour valoriser les talents créatifs, qui contribuent à l'inclusion économique et sociale.





Cette plateforme est destinée à tous les Tunisiens porteurs d’initiatives individuelles et actifs dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, des métiers traditionnels, du commerce et des services non-commerciaux. L’adhésion au système de l’auto-entrepreneur permet aux promoteurs de projets individuels de bénéficier d'un ensemble d'incitations financières, fiscales et de protection sociale, ainsi que de programmes de formation et d’accompagnement dans les différentes étapes de lancement de leurs projets.





Lors du point de presse organisé pour l'occasion, un enregistrement en direct a été réalisé pour le premier artisan à s’inscrire sur la plateforme avec la diffusion de vidéos explicatives sur le système et la méthode d’inscription.





S.H