Sadok Mourali à un jeune diplômé : rassemble tes camardes et crée une société communautaire !

Imprimer

« Oublie l’académie, oublie l’association et crée une société communautaire, le président de la République a apporté une nouvelle pensée vous devez le comprendre ! » a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, interpelé par un jeune diplômé en éducation physique.

Le ministre, qui effectue une visite à Kasserine, a demandé au jeune diplômé de « rassembler trois ou quatre de ses camarades » et de créer une société communautaire pour exploiter un terrain sportif et le réaménager, appelant le gouverneur de la région à leur apporter son aide.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé en septembre dernier qu'une prime mensuelle de 800 dinars sera accordée aux sociétés communautaires. Riadh Chaoued a précisé que ces sociétés ne doivent pas être considérées comme des substituts au secteur privé ou public.

Selon le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, c’est le cadre législatif qui entrave le développement des sociétés communautaires, et une prime plafonnée à 800 dinars mensuels, pendant une seule année et non renouvelable, leur sera accordée.

M.B.Z