Le budget 2025 du ministère de l’Intérieur estimé à 5.931 millions de dinars

Imprimer

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a indiqué, lundi 11 novembre 2024, que la stratégie du département pour l’année 2025, tourne autour de plusieurs axes, à savoir la prévention contre le crime et les différents dangers, la participation à la lutte contre les accidents et les catastrophes en collaboration notamment avec la protection civile, le soutien des communes à travers le renforcement de leurs capacités techniques et financières.

Il a également affirmé que le ministère œuvrera à la réalisation des objectifs de la croissance durable 2030 et qu’il travaillera également à soutenir les droits des femmes et lutter contre toute forme de discrimination.

S’exprimant devant les élus des deux chambres, lors de la plénière consacrée à l’examen du budget du ministère de l’Intérieur, Khaled Nouri a précisé que le budget prévu est estimé à 5.931 millions de dinars, soit 2% de plus que l’année précédente.

Il a expliqué que les dépenses seront réparties comme suit : 4.223 dinars pour les salaires soit une augmentation de 0,6% par rapport à l’an dernier, 358 millions de dinars pour le coût de gestion soit 11,2% par rapport au budget de 2024, 1.107 millions de dinars alloués aux interventions, 243 millions de dinars pour l’investissement soit 17% de plus que l’an dernier.

Khaled Nouri a enfin souligné que ce budget « ne répond pas aux aspirations du ministère à mettre en place sa stratégie et qu’il en fallait un plus important ».

M.B.Z