Abderrazak Cheraït, Abdelaziz Makhloufi, Raja Dahmani… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 2 au 3 novembre 2024 :







Décès de Abderrazak Cheraït

L'homme politique, écrivain, militant, industriel et promoteur du tourisme saharien, Abderrazak Cheraït est décédé, dimanche 3 novembre 2024, a annoncé la famille ce dimanche 3 novembre 2024. Né en 1937 à Tunis, Abderrazak Cheraït a laissé derrière lui un long parcours très riche. Il a créé la première cellule destourienne en 1954. Il est aussi un militant de gauche et le fondateur de l'Union des étudiants arabes en France.





Abdelaziz Makhloufi placé en garde à vue

Le Club sportif sfaxien (CSS) a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, samedi 2 novembre 2024, que son président, Abdelaziz Makhloufi, homme d’affaires et président du groupe CHO, a été placé en garde à vue pour les besoins d’une enquête judiciaire liée au domaine de Henchir Chaâl, situé dans le gouvernorat de Sfax. Jawhar Laddhar, vice-président du CSS et avocat de M. Makhloufi, a précisé dans une déclaration à Business News que cette affaire est effectivement en lien avec la gestion du domaine de Henchir Chaâl. Il a également démenti certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, en précisant que l’audition de Abdelaziz Makhloufi n’a eu lieu que tard dans la nuit du 1er novembre 2024, et non avant.







Raja Dahmani, élue nouvelle présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a achevé, dimanche 3 novembre 2024, son 14e congrès, ayant pour thème Féministes en résistance, Féministes solidaires, et a abouti à l'élection d'un nouveau bureau exécutif.

Les nouvelles membres élues, sont :

Raja Dhamani (présidente). Elle succède ainsi à Neila Zoghlami,

Hela Ben Salem (secrétaire générale),

Souhir Driss (trésorière),

Ines Chihaoui (chargée de la santé),

Ahlem Bousserwel (chargée de l'éducation et des jeunes),

Fetiha Saidi (chargée des médias),

Nadia Benhamed (chargée des relations extérieures),





Mandat de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Youssef Mimouni

Le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis un nouveau mandat de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires, Youssef Mimouni, pour abus des privilèges liés à son statut social et professionnel, apprend Business News, samedi 2 novembre 2024, de sources concordantes. Cette décision, prise par le juge d'instruction du pôle judiciaire financier, concerne également un proche de M. Mimouni ainsi que plusieurs cadres de la BH Bank, dont un ancien directeur général. Ils font l'objet d'une enquête pour des soupçons d'octroi illégal de prêts bancaires en violation des règlements en vigueur.









Un individu recherché meurt lors d'un échange de coups de feu avec la police à Msaken

Le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné l'ouverture d'une enquête à l'aube du samedi 2 novembre 2024 pour établir les circonstances de la mort d'une personne recherchée par la justice, suite à un échange de tirs avec les unités de sécurité, survenu ce samedi matin à Msaken, selon ce qu'a déclaré le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissam Cherif.