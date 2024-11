Le comité de soutien du CSS appelle au calme et à la retenue

Imprimer

Le comité de soutien du Club Sportif Sfaxien (CSS) a publié, dimanche 3 novembre 2024, un communiqué sur la page officielle de l'équipe, appelant au calme, à la retenue et à ne pas céder aux rumeurs ni aux diverses tensions, après les récents développements.

Le comité de soutien a assuré que toutes les structures élues du club remplissent leurs obligations avec le sens des responsabilités qui leur incombe.

Le comité a également rassuré les supporters du club en affirmant qu’il suit de près toutes les évolutions et qu'il tiendra bientôt une réunion pour examiner tous les derniers développements.





Il est à noter que le président du CSS et président du groupe CHO, Abdelaziz Makhloufi, a été placé en garde à vue pour les besoins d’une enquête judiciaire liée à l'oliveraie du domaine de Henchir Chaâl, situé dans le gouvernorat de Sfax. La détention du président du CSS résulte d'une décision émise par le ministère public au tribunal de première instance de Tunis. L’enquête porte sur des soupçons de corruption financière et administrative impliquant des responsables et employés du complexe de Henchir Chaâl.





S.H