Baisse du nombre d'accidents de la route

L'Observatoire national de la sécurité routière a indiqué, dimanche 3 novembre 2024, que le nombre d'accidents de la route enregistrés jusqu'au 31 octobre 2024 a diminué de 10,36 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Au cours de cette période, 4.500 accidents ont été enregistrés, entraînant la mort de 968 personnes, un chiffre en baisse par rapport à la même période en 2023, où 1.003 décès avaient été enregistrés.

Quant au nombre de blessés, il a également diminué de 10,15 % fin octobre, passant de 6.914 en 2023 à 6.212 pour la même période de l'année en cours.





L’inattention et le manque de vigilance sont les principales causes des accidents, représentant 43,04 % des cas, suivis par l'excès de vitesse, responsable de 14,82 % des accidents, et le non-respect des passages piétons, avec un taux de 7,58 %. En ce qui concerne les accidents mortels, la vitesse est la principale cause, représentant plus de 30 % des décès, suivie de l'inattention, responsable de 29,44 % des cas.





S.H