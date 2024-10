Kaïs Saïed, Iran, réseaux sociaux… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 26 au 27 octobre 2024.





Kaïs Saïed veut accorder les terres domaniales aux jeunes des sociétés communautaires

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, hier, vendredi 25 octobre 2024, le ministre de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh et le ministre des Domaines de l'État, Wajdi Hedhili, indique un communiqué présidentiel publié tard dans la soirée. La réunion a notamment porté sur le statut de l’Office des terres domaniales et sur la nécessité de l'assainir. Un communiqué de Carthage précise que près de 230.000 hectares de terres domaniales “sont soit négligés, soit exploités à bon compte par des particuliers depuis des décennies, sans parler de la corruption et de la saisie de vastes superficies sans aucune base juridique”





Justice : des poursuites contre les créateurs de contenus "immoraux" sur TikTok et Instagram

Le ministère de la Justice a rendu public un communiqué, dimanche 27 octobre 2024, indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre toute personne « produisant, diffusant ou publiant des images ou des vidéos comportant des contenus portant atteinte aux valeurs morales ». Cette décision, affirme le ministère, a été prise « suite à la prolifération de l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier TikTok et Instagram, par certains individus pour diffuser des contenus d'information contraires aux bonnes mœurs, utilisant des propos ou adoptant des comportements inappropriés qui portent atteinte aux valeurs morales et sociales et risquent d'influencer négativement le comportement des jeunes utilisateurs de ces plateformes ».





La Tunisie met en garde contre les conséquences de la violation de la souveraineté de l’Iran

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué, le 26 octobre 2024, avertissant contre les conséquences des attaques israéliennes contre l’Iran. Dans la soirée de vendredi à samedi, des frappes israéliennes ont ciblé Téhéran. Pour la première fois, Israël annonçait publiquement avoir attaqué l’Iran avec des frappes contre des sites militaires. Des attaques qui ont fait craindre une escalade dans la région. La Tunisie a mis en garde contre les graves conséquences des attaques, « en violation flagrante de la souveraineté de l’Iran et au mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies, outre la guerre génocidaire perpétrée depuis plus d’un an contre le peuple palestinien et les flagrantes agressions contre le Liban et la Syrie,





Samir Abdelhafidh depuis Washington : le secteur privé en Tunisie est un partenaire clé

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a participé, au troisième jour des réunions annuelles du Fonds monétaires international et du Groupe de la Banque mondiale, aux travaux de la séance plénière conjointe entre les deux institutions. Les assemblées annuelles ont eu lieu du 21 au 26 octobre à Washington. En marge de cet événement, le ministre a eu des entrevues avec plusieurs responsables, notamment le secrétaire adjoint du Trésor américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Eric Meyer.





Said Ferjani observe une grève de la faim

Seifeddine Ferjani, fils de l’ancien député et dirigeant d’Ennahdha, Said Ferjani, a affirmé, dans un post publié hier, vendredi 25 octobre 2024, sur Facebook, que son père a entamé une grève de la faim sur son lieu de détention à Messadine dans le gouvernorat de Sousse. Il a précisé que Said Ferjani a protesté à plusieurs reprises contre “les conditions de détention qui violent les droits de l'Homme, en particulier l'absence de procès équitable et les mauvais soins de santé prodigués par les autorités judiciaires”.