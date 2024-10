Ajbouni : non aux comités pour le commandement de la vertu et la répression du vice !

L'ancien député et dirigeant Attayar, Hichem Ajbouni a publié un statut, dimanche 27 octobre 2024, pour réagir à la décision du ministère de la Justice d’engager des poursuites contre les créateurs de contenus "immoraux" sur TikTok et Instagram.

Le député a indiqué : « Non aux tribunaux de l'inquisition et aux comités pour le commandement de la vertu et la répression du vice. Celui qui veut préserver les bonnes mœurs et le respect de l'ordre public doit d'abord donner l'exemple, commencer par lui-même, respecter les lois, ne pas opprimer les citoyens ni abuser de leurs droits, ne pas les maltraiter, leur ôter leurs libertés ou les emprisonner sans raison.

La préservation des bonnes mœurs et du respect de l'ordre public exige avant tout le respect des droits et libertés des citoyens, ainsi qu'un investissement dans la sensibilisation et les valeurs citoyennes, à travers les systèmes éducatif et culturel, et en redonnant un rôle central à la famille.

Bien sûr, personne ne peut nier que notre société, comme toutes les sociétés du monde, traverse une crise morale et de valeurs sans précédent. Cependant, l’approche pour résoudre cette crise ne doit pas être uniquement sécuritaire et répressive, et la question des bonnes mœurs ne doit pas être instrumentalisée pour restreindre davantage les libertés et régler des comptes politiques. Cela rappelle l’usage antérieur de la loi antiterroriste et du décret 54 pour réprimer la liberté d’expression et régler des comptes avec les opposants politiques, qu'ils soient politiciens, journalistes, blogueurs, artistes ou citoyens ordinaires. ».

S.H