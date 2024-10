Justice : des poursuites contre les créateurs de contenus "immoraux" sur TikTok et Instagram

Le ministère de la Justice a rendu public un communiqué, dimanche 27 octobre 2024, indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre toute personne « produisant, diffusant ou publiant des images ou des vidéos comportant des contenus portant atteinte aux valeurs morales ».

Cette décision, affirme le ministère, a été prise « suite à la prolifération de l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier TikTok et Instagram, par certains individus pour diffuser des contenus d'information contraires aux bonnes mœurs, utilisant des propos ou adoptant des comportements inappropriés qui portent atteinte aux valeurs morales et sociales et risquent d'influencer négativement le comportement des jeunes utilisateurs de ces plateformes ».

Ainsi, le ministère de la Justice a indiqué que les mesures légales nécessaires seront prises pour contrer ces pratiques.





S.H