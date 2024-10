Kia dévoile ses nouveautés au Mondial de l’Auto 2024 de Paris

A l’occasion du Mondial de l’Automobile 2024, Kia a présenté en première européenne, le nouveau SUV 100% électrique Kia EV3, mais aussi le Concept Kia, qui préfigure la version Transport de personnes de sa future gamme de PBV (Platform Beyond Vehicle) 100% électrique. La large gamme Kia sera, elle aussi, à l’honneur sur le nouveau stand de Kia, notamment la toute nouvelle citadine Kia Picanto qui a été tout juste lancée cet été.

Le SUV compact Kia EV3 est le troisième modèle 100% électrique lancé par Kia, qui repose sur la plateforme E-GMP, dédiée à l’électrique, de la marque. Ce nouveau SUV compact propose un design extérieur audacieux et avant-gardiste, associé à un intérieur pratique et innovant, gage d’une grande habitabilité, et d’une fonctionnalité et confort optimisés.

Kia EV3 reprend les technologies innovantes du grand SUV EV9, nouveau porte-étendard de la marque, en vue de devenir la nouvelle référence du segment des SUV compacts électriques. Son autonomie - la meilleure de la catégorie – lui permet de parcourir jusqu’à 605 km avec une seule charge (cycle Mixte WLTP). Sa technologie 400 V, ultra-efficiente, lui offre des recharges de 10% à 80% en trente minutes environ, sur les bornes ultra-rapides. À son bord, assistant IA Kia, services de streaming premium, systèmes avancés d'aide à la conduite et mises à jour à distance, sont autant de fonctionnalités destinées à rehausser l’expérience automobile électrique, de tous les occupants de Kia EV3

En outre, Kia a exposé le Concept PV5 Transport de personnes en première française. Un mois en arrière, la marque avait présenté au Salon IAA de Hanovre 2024, en Allemagne, ses concepts de PBV (Platform Beyond Vehicle), des véhicules utilitaires 100% électriques inédits. Il s’agit de véhicules entièrement électriques, connectés, modulables et au design avant-gardiste, à l’image de la philosophie du design de la marque intitulée « Opposites United / L’alliance des contraires ». Ces PBV, qui seront commercialisés au second semestre 2025, associent des VE à usage professionnel, à des logiciels avancés ainsi qu’à des technologies de mise à jour à distance (OTA), tout en offrant des dimensions et des capacités de chargement de tout premier ordre, une excellente manœuvrabilité et la hauteur de seuil la plus basse du marché.

Dans l’expression du Concept Kia PV5 Transport de personnes présent au Mondial, ce sont tous ces atouts qui seront concentrés dans un VP. Sa conception a été pensée pour faire voyager ses passagers dans le plus grand confort et la plus grande sérénité, à l’image de son volant qui, en stationnement et une fois relevé, devient une lampe d’ambiance, pour éclairer un habitacle inspirant, transformé en un véritable salon, pour tous ses occupants.

La Kia Picanto propose un nouvel opus qui reprend les attributs avant-gardistes de la philosophie de design de Kia. Cette nouvelle ligne lui confère un design plus audacieux que jamais. L'habitacle se modernise également avec un cockpit entièrement digital, comprenant un combiné d'instrumentation de 4,2 pouces et un écran tactile de 8 pouces. Le nouveau système d'infodivertissement est compatible avec les services Kia Connect et avec Android Auto™ et Apple CarPlay™. La nouvelle Kia Picanto propose de série 5 places – ce qui est rare sur le marché - et le système d’infodivertissement permet désormais les mises à jour à distance (OTA) gratuites pendant 12 mois. La nouvelle Kia Picanto se démarque de ses concurrentes grâce à un arsenal complet d'aides à la conduite (ADAS) livrés de série. Du freinage d'urgence autonome à l'assistance active de conduite, en passant par la reconnaissance des panneaux et la caméra de recul.

Le Mondial de l’Automobile de Paris est un événement bisannuel attendu par le public, les médias et par les professionnels et qui permettait de découvrir en direct les nouveautés des marques de tout bord. La 90e édition du Mondial de l’Auto Paris 2024 se tient du 14 au 20 octobre 2024, avec la présence de plus de 47 constructeurs, qui présenteront leurs avancées technologiques, des prototypes futuristes. Au menu plus de 25 véhicules présentés en première mondiale. 500.000 visiteurs sont attendus.

I.N. avec communiqué