La LTDH dénonce la prise d'assaut du cabinet d'une avocate à Kélibia

Imprimer





La branche régionale de Nabeul de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH) a publié un communiqué le jeudi 17 octobre 2024 pour condamner l'attaque du cabinet d'une avocate à Kélibia, dans le gouvernorat de Nabeul.

« La police a fait irruption dans le cabinet de l'avocate Ameni Ben Mahmoud à Kélibia, prétendant chercher une personne faisant l'objet d'un avis de recherche, sans mandat judiciaire » a déclaré le communiqué.



Le communiqué a condamné cette violation des droits des citoyens en général, et plus particulièrement le droit de la défense, ainsi que la violation du principe sacré des cabinets d'avocats et des procédures judiciaires.

« Les pouvoir judiciaire et administratif doivent assumer leurs responsabilités et prendre les mesures nécessaires à l'égard des personnes impliquées dans cette opération » a annoncé le communiqué tout en exprimant son soutien aux avocats. Elle a aussi déclaré qu'elle était prête à militer pour la défense des libertés et du droit de la défense.





H.K