Officiel - Reprise de l'activité des arbitres

La ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé à travers un communiqué rendu public, mercredi 16 octobre 2024, qu'une séance de travail s'est tenue au siège du ministère, réunissant le ministre Sadok Mourali, avec plusieurs arbitres, représentant toutes les ligues régionales de football, en présence du chef de cabinet, Chokri Ben Hassan, et de plusieurs cadres du ministère.

Cette réunion a permis de prendre une série de décisions, notamment, la reprise des activités des arbitres et leur retour pour diriger les prochains matchs de la saison sportive en cours, après la suspension de la grève qui avait entraîné le report des matchs de la première journée du championnat de la Ligue professionnelle 2.

Il a, également, été décidé de verser une première tranche des rémunérations dues aux jeunes arbitres dans les plus brefs délais, ainsi que la mise à jour du règlement général de l'arbitrage afin de garantir l'indépendance matérielle et administrative de la direction nationale de l'arbitrage ainsi que du secteur de l'arbitrage en général.





Lors de cette réunion, le ministre a réaffirmé le soutien total de l'autorité de tutelle à tous les arbitres tunisiens, soulignant que leurs rémunérations sont un droit légitime et qu'il veillera à leur fournir toutes les conditions matérielles, logistiques et psychologiques nécessaires, afin de garantir l'indépendance et l'intégrité du secteur de l'arbitrage.

Le ministre a également adressé un message rassurant aux arbitres, les invitant à travailler en toute sécurité et sérénité, loin de toute pression, et a rappelé que personne n'est au-dessus de la loi. Il a salué le niveau honorable de l'arbitrage tunisien, sa compétence et sa capacité à représenter dignement la Tunisie et à honorer le sport tunisien, tant au niveau régional qu'international.





S.H