Ford résolument tourné vers l’électrique au Mondial de l’Automobile de Paris

Ford revient au Mondial de l'Auto de Paris avec une constellation de modèles électriques et hybrides témoignant de la transformation radicale de la marque. Des SUV et véhicules des utilitaires électriques, « qui conjuguent performance et élégance, sans compromis sur l’efficacité énergétique », souligne la marque.

La marque ovale a profité de l’événement pour présenter en première européenne sa nouvelle Capri 100% électrique. Un modèle iconique qui renaît de ses cendres dans une version réinventée plus puissante, moderne et connectée que jamais. La Capri électrique incarne à la fois l'héritage de Ford et la vision d’un avenir plus durable.

La nouvelle Capri 100% électrique est un SUV coupé cinq portes qui défie les conventions. Sportive et élégante, elle offre un espace généreux et un confort optimal pour toute la famille. Aussi rebelle que la Capri d'origine, elle propose désormais une technologie et une connectivité de premier plan.

Elle conserve les éléments de style emblématiques de la Capri d'origine, mais les réinvente pour l'ère électrique. Sa ligne de toit fuselée et aérodynamique, ses quatre phares LED reliés par une fine calandre et sa couleur Jaune Vivid affirment un caractère unique et audacieux.

Avec autonomie de plus de 627 km, elle se recharge rapidement en courant continu (DC) de 10% à 80% en seulement 26 minutes.

La marque a aussi exposé son Ford Explorer 100% électrique : un SUV spacieux et performant conçu en Europe pour l’Europe. L'Explorer, premier véhicule électrique à avoir parcouru plus de 30.000 km autour du monde, offre une autonomie de plus de 600 km et une recharge rapide en 26 minutes. Son intérieur spacieux et confortable comprend un système d'info divertissement SYNC Move avec un écran tactile de 14,6 pouces, un système audio B&O et des sièges avant chauffants et massants ((massant option AGR pour le siège passager). Un choix idéal pour les familles qui recherchent un véhicule à la fois pratique et respectueux de l'environnement.

Ford a aussi présenté la Mustang Mach-E, le Puma ainsi que le Kuga. La Mustang Mach-E un SUV électrique sportif et élégant, offre des performances exceptionnelles avec un zéro à cent km/h en seulement 3,5 secondes dans sa version GT. Ce véritable concentré de puissance et de technologie qui ravira les amateurs de sensations fortes propose désormais de série la technologie Ford BlueCuise qui permet de rouler en toute sécurité “sans les mains” sur plus de 95% des autoroutes en France.

Le nouveau Ford Puma est un SUV compact et sportif qui combine style et fonctionnalité. Tout en gardant les atouts qui en ont fait le best-seller de Ford en France, un style élégant et sportif, une conduite dynamique et agile, et un espace intérieur record dans la catégorie avec un coffre de plus de 456 litres grâce à son astucieuse Megabox, il offre un intérieur entièrement revisité, plus digital et connecté que jamais grâce à son écran tactile SYNC4 de 12 pouces, couplé à un combiné d’instrumentation numérique de 12,8 pouces.

Le nouveau Ford Kuga est un SUV familial et économique. Son habitacle modernisé permet une connectivité de pointe grâce à son impressionnant écran de 13,2 pouces. Le confort à bord n’est pas en reste avec ses nouveaux sièges certifiés AGR, le plus haut niveau de certification pour des sièges ergonomiques. Avec son caractère affirmé grâce à sa face avant redessinée et son nouvel intérieur entièrement digitalisé, il est plus séduisant que jamais. Champion des économies, Il est disponible en version hybride Flexifuel E85, le carburant le moins cher lui permettant de parcourir 100km pour moins de 6€ 1, et également décliné en motorisation hybride rechargeable.

Ford Pro profité pour le Ford Transit Custom, auréolé du titre de ‘Van of the Year 2024” est présenté sur le stand Ford dans sa version Tourneo, dédiée au transport de personne, et avec sa toute nouvelle motorisation 100% électrique. Le E-Tourneo Custom représente le fleuron de la nouvelle génération de véhicules multi-activités de Ford, disponible en version 100% électrique. Conçu pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels, il offre un espace intérieur généreux pouvant accueillir jusqu'à huit passagers grâce à ses trois rangées de sièges modulables. Ces sièges, montés sur rails, permettent une configuration flexible de l'espace, optimisant le transport de passagers ou de marchandises. L'autonomie du E-Tourneo Custom atteint 325 km grâce à sa batterie de 64 kWh et son moteur électrique de 160 kW. La recharge rapide est assurée par une capacité de 125 kW en courant continu, permettant une recharge de 15% à 80% en environ 39 minutes. Un chargeur embarqué de 11 kW permet une recharge complète en moins de huit heures. Entièrement connecté grâce à son modem 5G intégré, il bénéficie du service Ford Liive, un réel atout pour la productivité de nos clients professionnels.

Le Ford Tourneo Courier est un ludospace compact, offrant un vaste espace de chargement de 570 litres (1188 litres jusqu'au toit). Sa modularité est exceptionnelle grâce à des sièges arrière rabattables et basculants (60/40), permettant d'obtenir un volume de chargement de plus de 2.000 litres. Des portes latérales coulissantes facilitent l'accès, particulièrement pratique pour les familles. L'équipement inclut le système multimédia SYNC4 avec écran tactile douze pouces et de nombreuses options de connectivité. Le Ford E-Tourneo Courier offre une conduite électrique douce et silencieuse grâce à son moteur 136 ch. Il propose des options de charge rapides (cent kW DC) et un chargeur embarqué (onze kW AC), ainsi que des fonctionnalités intelligentes comme le mode de conduite “one pedal” et le pré-conditionnement de l’habitacle. L'autonomie est optimisée par ces fonctions et peut atteindre jusqu’à 288kms sans limiteur de vitesse.

Double première pour le pick-up Ranger PHEV, le plus vendu sur le marché européen depuis dix ans. Première européenne pour Ford qui propose à la vente le premier pick-up en motorisation hybride rechargeable. Et première française avec la présentation du Ford Ranger Hybride Rechargeable au salon de Paris. Le Ranger hybride rechargeable combine la conduite zéro émission avec la robustesse et la polyvalence du Ranger. Avec une autonomie électrique de plus de 45 km, il est idéal pour les zones à faibles émissions, tout en conservant les capacités tout-terrain et de remorquage qui ont fait la renommée du Ranger.

Le Mondial de l’Automobile de Paris est un événement bisannuel attendu par le public, les médias et par les professionnels et qui permettait de découvrir en direct les nouveautés des marques de tout bord. La 90e édition du Mondial de l’Auto Paris 2024 se tient du 14 au 20 octobre 2024, avec la présence de plus de 47 constructeurs, qui présenteront leurs avancées technologiques, des prototypes futuristes. Au menu plus de 25 véhicules présentés en première mondiale. 500.000 visiteurs sont attendus.

I.N. avec communiqué