BSB Toyota soutient le rugby tunisien

Imprimer

Dans le cadre de la promotion du rugby tunisien et voulant soutenir activement ce sport, BSB Toyota a préparé et distribué des maillots à cinq clubs régionaux, féminins et masculins. Les maillots ont été remis aux présidents des clubs bénéficiaires en présence de Moez Belkhiria, PDG de BSB Toyota.

Ainsi, BSB Toyota a fourni ces nouveaux maillots aux clubs suivants : l’Avenir Sportif de Jemmal, le Stade Nabeulien, le Club féminin de rugby de Jemmal, le Club de rugby de Menzel Bourguiba et le Club de rugby de Sousse.

D'après communiqué