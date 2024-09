Amendement de la loi électorale, Mondher Zenaidi, Mawadda Jmei… Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 25 septembre 2024 :







La commission de législation générale approuve le projet d'amendement de la loi électorale





La commission de législation générale a publié, mercredi 25 septembre 2024, son rapport sur le projet de loi fondamentale relatif à la révision de certaines dispositions de la loi électorale. Le rapport de 34 pages a été publié sur le site officiel du Parlement. La commission de législation générale a déclaré qu'elle avait décidé de l'approuver à la majorité de ses membres présents et qu'elle recommandait à la session plénière du parlement de le ratifier. Le parlement devrait tenir une session plénière le vendredi 27 septembre pour examiner cette proposition, qui a été soumise il y a quelques jours par 34 députés de différents blocs.

Ayachi Zammel écope de six mois de prison

La chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Jendouba a condamné, mercredi 25 septembre 2025, le candidat à l'élection présidentielle Ayachi Zammel, à une peine de six mois de prison pour avoir utilisé une attestation falsifiée, apprend Business News aujourd'hui. Une autre personne chargée de collecter des parrainages pour la campagne électorale de Ayachi Zammel a été condamnée à huit mois de prison pour avoir délibérément établi une attestation contenant de fausses informations.





Avis de recherche contre Mondher Zenaidi

La porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et substitut du procureur au sein de cette institution, Hanen Gaddes a indiqué, mercredi 25 septembre 2025, dans une déclaration rapportée par Mosaïque Fm, que le ministère public près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a autorisé l'unité nationale spécialisée dans les enquêtes sur les crimes terroristes à émettre un avis de recherche contre Mondher Zenaidi. M. Zenaidi est candidat à la présidentielle, exclu par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et deux fois réhabilité par le tribunal administratif. Malgré cette réhabilitation, l'Isie refuse toujours de le remettre dans la course.







Libération de l’activiste Mawadda Jmei

La demande de libération de la jeune activiste Mawadda Jmei a été acceptée par le tribunal de Gabès au matin du 25 septembre 2024, d’après son avocat Riadh Farhati également secrétaire général de la section de la ligue tunisienne des droits de l’Homme à Gabès. Mawadda Jmei avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis à son encontre la veille sur la base du décret 54. Elle avait posté une photo d’un doigt d’honneur devant une photo du président de la République, Kaïs Saïed.







Présidentielle : Mohamed Abbou soutient Zouhair Maghzaoui

L'ancien ministre, ancien dirigeant d'Attayar et membre de l'équipe de campagne du candidat à la présidentielle Zouhair Maghzaoui, Mohamed Abbou a considéré qu’il fallait coûte que coûte élire une autre personne au poste de chef d’État. Invité le 25 septembre 2024 à « Midi Show » de Amina Ben Doua sur Mosaïque FM, Mohamed Abbou a indiqué que le processus entamé le 25 juillet 2021 représentait le règne du populisme. Il a, également, considéré que plus de la moitié des Tunisiens soutenaient les mesures annoncées à cette date-là. Il a appelé à voter en masse pour Zouhair Maghzaoui.