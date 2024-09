Raoudha Guefraj : l’État doit encourager et soutenir l’acquisition d’équipements domestiques pour économiser l’eau

Raoudha Guefraj, experte et conseillère en ressources et politiques hydriques et adaptation avec les changements climatiques, est intervenue, mercredi 25 septembre 2024, dans la matinale d’Express FM.

Elle a indiqué, au micro de Wassim Ben Larbi, que l'économie d'eau n'est pas uniquement liée à la consommation domestique, qui ne représente que 18 à 20 % de l'eau issue des barrages et des nappes phréatiques, puisque 75 % des quantités sont destinées à l'agriculture et entre 5 et 6 % à l'industrie et au tourisme.

L’experte a souligné que l'économie d'eau doit se faire à tous les niveaux expliquant qu’au niveau des foyers il est important de veiller à l’entretien des équipements, 40% à 60% du gaspillage étant provoqué par des pannes de chasse d’eau, et de limiter le gaspillage alimentaire car la demande alimentaire en eau en Tunisie est estimée à 19 milliards de mètres cubes dont 98% sont dédiés à la production alimentaire.

« L'État doit encourager et soutenir l’acquisition des équipements utilisés par les citoyens pour économiser l'eau domestique, car souvent leur prix dépasse le montant des factures d’eau et cela n’encourage pas les ménages à les installer. Il faut aussi installer des mécanismes de contrôle de la consommation d’eau et mettre en place un suivi rigoureux en la matière » a-t-elle conclu.

L’Observatoire tunisien de l’eau avait, rappelons-le appelé, mardi 27 août 2024, à décréter l’état d’urgence hydrique soulignant que le taux de remplissage des barrages atteint à peine 23,2%. Le taux de remplissage des barrages publié aujourd’hui par l’Onagri est de 22,5%...

M.B.Z