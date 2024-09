Les pertes cumulées de Somocer dépassent les 21 MD à fin juin 2024

Imprimer

La Société Moderne de Céramique (Somocer), filiale du groupe Abdennadher, vient de publier ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024.

La société du groupe Abdennadher a aggravé son déficit, son résultat net passant de -921.601 dinars fin juin 2023 à -14,7 millions de dinars juin fin 2024.

Les revenus de la société ont diminué de 34,81%, atteignant 31,14millions de dinars fin juin 2024 contre 47,78 millions de dinars fin juin 2023. La société a, en outre, enregistré une hausse de ses pertes ordinaires de près de deux millions de dinars à cause des pénalités de retard contractuelles et des pénalités douanières.

Dans leur rapport, les commissaires aux comptes expliquent que la société a connu des difficultés opérationnelles et financières courant les exercices 2022, 2023 et le premier semestre 2024 qui ont impacté négativement les performances et la situation financière de la société. Ces difficultés sont dues à diverses raisons externes et internes dont notamment :

La conjoncture économique difficile qu’a connu la Tunisie au cours des dernières années et le contexte inflationniste qui a impacté négativement les taux d’endettement et en conséquence le niveau des charges financières ainsi que la hausse du taux de défaut des clients et des retards de paiements importants par rapport aux échéanciers contractuels ;

Les conséquences négatives de la crise sanitaire Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine ayant impacté significativement les chaînes d’approvisionnement en matières premières et ont provoqué une hausse significative des coûts de matières premières au niveau mondial ;

Les importations illégales de matériaux de construction à bas prix en provenance notamment de l’Inde ayant entraîné une baisse significative des prix de vente sur le marché local.

Ces facteurs combinés avec d’autres, sont à l’origine des pertes cumulées ayant atteint un montant de 21,38 millions de dinars au 30 juin 2024 (en tenant compte de la perte enregistrée courant le premier semestre 2024).

Dans ce même document, ils indiquent que la société a fait l’objet en 2024 d’un contrôle douanier à la suite duquel un montant de 84 millions de dinars a été réclamé. « La société a fait l’objet en 2024 d’un contrôle douanier. Au 30 juin 2024, le montant en cours de justification s’élève à 8,5 millions de dinars. Des provisions pour risques et charges ont été constituées, en 2023, afin de couvrir les pertes qui seront probablement supportées par la société suite à ce contrôle. Le degré d’incertitude grevant l’estimation des montants provisionnés n’est pas négligeable eu égard aux circonstances actuelles. Il est à noter que la société a déjà fait objet d’un contrôle douanier qui a abouti en 2022 à la conclusion d’un accord avec les services de douanes pour le paiement d’un montant de 3,7 millions de dinars totalement provisionné ».

Par ailleurs, ils précisent que la société a convenu, le 19 mars 2024, dans le cadre de l’amnistie fiscale, d’un échéancier de règlement avec l’administration fiscale pour un montant de 46,19 millions dinars et a ainsi bénéficié de l’abandon des pénalités d’un montant de 443.000 dinars au 31 décembre 2023.

Les commissaires aux comptes notent aussi que la société a fait l’objet d’une décision de gel de ses comptes bancaires en date du 12 avril 2024 qui a été levée en date du 9 mai 2024 suite à la nomination d’un mandataire judiciaire par le tribunal de première instance de Monastir.

« Le management de la société nous a confirmé que certaines actions ont été déjà entreprises et d’autres actions sont planifiées afin de redresser la situation financière de la société. Sur la base de ces éléments, le management de la société a établi un business plan et un plan prévisionnel de trésorerie pour la période 2024-2027 et sur lequel il estime que la société serait en mesure d’honorer ses engagements financiers. Il est à noter que compte tenu du niveau élevé de son endettement, la capacité de la société d’honorer ses engagements reste tributaire de la réalisation des performances prévues au niveau du business plan », indiquent-ils.

I.N.