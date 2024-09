Mandat de dépôt contre l'activiste Mawadda Jmei

Un mandat de dépôt a été émis, mardi 24 septembre 2024, contre la jeune activiste Mawadda Jmei, en vertu du décret-loi 54, apprend Business News de sources concordantes.





Plus tôt dans la journée, Mawadda Jmei, l'une des jeunes activistes ayant participé aux récents mouvements de protestation pacifique organisés par le réseau, a été arrêtée.

Ses amis ont d’ailleurs émis des messages sur les réseaux sociaux évoquant l’enlèvement de la jeune femme, puis de mettre à jour leur publication en expliquant qu’elle a été arrêtée par la police judiciaire du poste de sûreté nationale de Bab Bhar à Gabès pour avoir posté une story sur le président de la République et candidat à la présidentielle, Kaïs Saïed.





Le Réseau tunisien des droits et des libertés a appelé les autorités compétentes à libérer immédiatement Mawadda Jmei, et toutes les personnes arrêtées pour avoir exercé leur droit à l'expression et à manifester pacifiquement ainsi que pour l'attachement à exercer à part entière leurs droits de citoyens.





S.H