Les 33 réalisations de Kaïs Saïed : attention à cette vidéo de désinformation !

Un compte TikTok, sous le nom de « Kimo », a publié, mardi 3 septembre 2024, une vidéo énumérant 33 réalisations supposées du président et candidat Kaïs Saïed, qui ont suscité de nombreux commentaires en ligne, certains internautes appelant même à la réélection du président sur la base de ces prétendus accomplissements.

Cependant, plusieurs des affirmations faites dans cette vidéo sont trompeuses ou complètement fausses. Sur BN Check nous avons déjà dementi certaines informations inclues dans la vidéo :

Imposition de visas pour les pays imposant des visas à la Tunisie

Déclaration dans la vidéo : Kais Saied aurait imposé des visas à tous les pays qui exigent des visas aux Tunisiens. Cette information est fausse. Aucune décision officielle n'a été prise pour imposer des visas de manière réciproque à tous les pays qui imposent des visas aux Tunisiens. Le gouvernement tunisien n’a fait aucune annonce dans ce sens, et les relations diplomatiques et les politiques de visa demeurent inchangées.

Création d'une Union tripartite entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie

La déclaration dans la vidéo prétend la création d’une Union tripartite aurait entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Après vérification auprès de l'Union africaine (UA), cette affirmation est démentie. Il n'y a eu aucune annonce officielle concernant la création d'une union de ce type. La réunion tripartite qui a eu lieu le 21 avril 2024, entre ces trois pays n'a abordé que des discussions sur la coopération régionale, mais aucune union formelle n'a été ratifiée. En revanche, il existe déjà une organisation régionale l'Union du Maghreb Arabe, mais elle n'inclut pas spécifiquement cette alliance entre les trois pays mentionnés.

Augmentation du salaire minimum en Tunisie à 1250 dinars

La prétendu information cite que le salaire minimum aurait été augmenté à 1250 dinars. Cette information est trompeuse. Aucune décision officielle n'a été prise pour augmenter le salaire minimum à ce montant. Le gouvernement n'a fait aucune annonce allant dans ce sens, et les chiffres actuels montrent que le salaire minimum en Tunisie est bien inférieur à ce montant.

Lancement de la construction du village médical à Kairouan.

La vidéo parle du projet de village médical à Kairouan qui aurait été lancé. Malgré les annonces initiales en 2020, le projet n'a toujours pas vu le jour. Bien que le président Kaïs Saïed ait effectué une visite sur le site en 2021, les travaux de construction n'ont toujours pas commencé. Les études préliminaires ont été achevées, mais aucune avancée concrète n’a été faite pour passer à la phase de construction.

Annulation des accords commerciaux avec la Turquie

La déclaration dans la vidéo énonce que la Tunisie aurait annulé ses accords commerciaux avec la Turquie. Après vérification, il s'avère que l'accord n'a pas été annulé, mais révisé. En décembre 2023, la Tunisie et la Turquie ont signé un accord de révision du traité de libre-échange. Il s'agit donc d'une modification des termes de l’accord, et non d'une annulation complète, contrairement à ce que prétend la vidéo.

Remboursement intégral de la dette extérieure de la Tunisie

Daprés la vidéo la Tunisie aurait remboursé l'intégralité de sa dette extérieure. Cette déclaration est trompeuse. Le chiffre de 81,8 % mentionné concerne uniquement les échéances de remboursement prévues pour l'année 2024, et non le remboursement de la totalité de la dette extérieure de la Tunisie. Il est important de faire la distinction entre le remboursement partiel sur une année et la dette globale qui reste due.

*Cet article a été réalisé dans le cadre de la coalition de vérification des élections, dirigée par le Réseau arabe de vérification des informations (AFCN) d'ARIJ et le Réseau africain de vérification des fact-checkers (Africa Check).

