La honte

Il existe un célèbre proverbe tunisien qui dit que « la honte dure plus longtemps que la vie ». Cela veut dire que celui qui se couvre de honte portera ce fardeau tout au long de sa vie, mais pas seulement. Cette honte suivra son nom même après sa mort et il la transmettra à ses enfants. Certains agissements que l’on voit actuellement, à l’occasion de l’annonce de la liste définitive des candidats admis à la présidentielle, font penser à cet adage.

De l’avis pratiquement unanime de tous les experts –les vrais- en matière juridique, ce que l’Isie a commis est inédit, fallacieux et sans fondement. Un minimum d’honnêteté intellectuelle nous impose de ne pas rentrer dans un débat qui n’existe pas, concernant la validité juridique de la décision précise par l’instance. Les choses sont claires malgré les gesticulations et les acrobaties des soutiens du pouvoir en place. De toute façon, on n’en attendait pas moins de leur part. Ils n’ont eu aucun mal à applaudir le même tribunal administratif quand ses décisions en première instance étaient conformes à ce que l’instance avait décidé concernant plusieurs candidats. D’ailleurs, une question se pose en passant : Est-ce que l’instance a reçu les verdicts prononcés en première instance rédigés de la part du tribunal administratif ou s’est-elle contentée de fanfaronner sur la base des prononcés de jugement qu’elle n’a plus voulu accepter en appel ? Bref…

Il parait évident que nous ne sommes arrivés à une telle situation dans ce pays que parce que les efforts de beaucoup d’intervenants l’ont permis, c’est eux qui devraient se sentir honteux et savoir que leurs noms sont entachés indéfiniment. D’abord, par corporatisme, il est important de rendre hommage à ces journalistes et à ces chroniqueurs qui sont parvenus à surfer sur toutes les vagues et qui se sont acoquinés avec tous les pouvoirs. Il faut un certain cran pour continuer à se pointer aujourd’hui sur la Télévision nationale par exemple et justifier l’injustifiable avec une assurance déconcertante. D’ailleurs, tous les médias publics ont repris leurs places derrière le pouvoir actuel, justifiant tous ses actes à coups de manchettes élogieuses, d’éditos nauséabonds et de plateaux à sens unique. Les soutiens déclarés au pouvoir en seraient presque plus respectables que ces « confrères » passés professionnels dans l’art de retourner la veste, qui ont prospéré et animé les plateaux sous tous les pouvoirs. Les voir depuis lundi s’échiner à tordre le coup de la vérité aurait été drôle en d’autres temps.

La palme revient également à ceux qui ont privilégié leurs petites vindictes politiciennes au respect des lois et des institutions dans l’unique but d’évincer des adversaires éventuels. Ceux qui avaient promis de contrer le pouvoir si jamais celui-ci déviait. Plusieurs d’entre eux, voyant qu’ils ne tireraient aucun avantage de leur alignement aveugle, ont tenté par la suite de se refaire une virginité en devenant des semi-opposants. Toutefois, la machine était déjà lancée et ce même pouvoir dont ils ont pavé la route les regarde aujourd’hui avec un mépris non dissimulé. Pourtant, l’histoire de la boite de Pandore est vieille comme le monde. Cela ne les a pas empêchés d’aider à l’ouvrir pour ensuite se rendre compte que les jeux étaient faits et qu’il est impossible de la refermer. Le pire dans tout ça, c’est que personne ne leur a rien demandé, même pas le régime de Kaïs Saïed. C’était une sorte de vilain bénévolat qui a fini par enlever le peu de crédibilité que ces personnes avaient. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle leurs supplications actuelles, parfois leurs regrets ou leurs tentatives d’explication n’ont plus aucun auditoire, et surtout plus aucun impact.

Plusieurs organisations devraient également revoir leurs calculs. Le silence de ces organisations est aussi une forme de honte. L’UGTT est pratiquement absente des péripéties que traverse le pays. On reprochait à la centrale syndicale de s’immiscer dans ce qui ne la concerne pas et d’imposer ses points de vue. Mais c’est l’inverse que nous voyons aujourd’hui. Les syndicalistes sont empêtrés dans des considérations sectorielles et ne veulent pas s’exposer à un affrontement avec le pouvoir. Les mauvaises langues diront qu’il ne s’agit là que de la position naturelle et traditionnelle de l’UGTT.

Mais il faut bien avouer que la centrale syndicale tire son épingle du jeu en comparaison à d’autres organisations que l’on pensait au moins intéressées par la chose publique. La moribonde Utica, représentant le patronat tunisien, poursuit sa décomposition. Non seulement cette organisation n’intervient plus dans la chose publique, mais elle est devenue incapable de défendre les intérêts de ses affiliés. On peut également citer l’Ordre des avocats, étrangement absent des discussions actuelles pourtant de nature juridique. Il y a de quoi être traumatisé quand la Maison de l’avocat a été attaquée par la police par deux fois, ou quand un de leurs confrères a été torturé au nez et à la barbe du bâtonnier lui-même. Tout cela sans parler des différents syndicats professionnels représentant l’élite du pays comme les ingénieurs, les médecins, les experts comptables et les autres. Eux ne font pas de politique et ne s’ingèrent pas dans ces choses-là.

Un jour peut-être tous ces protagonistes se mordront les doigts, sincèrement, pour avoir participé à conduire leur pays vers l’inconnu, ou pour n’avoir rien fait pour l’empêcher. Le problème c’est qu’il sera très probablement trop tard.