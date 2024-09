Walid Helali : le prononcé du jugement du tribunal administratif est d'une clarté évidente

Le président de l’Union des Magistrats administratifs, Walid Helali a publié, mardi 3 septembre 2024, le prononcé du jugement du tribunal administratif dans le litige électoral indiquant que si l'une des parties concernées présentait une demande à la cour pour expliquer ce prononcé du jugement, une demande autorisée par la loi, celle-ci serait rejetée en raison de la clarté évidente du jugement.





Walid Helali a accompagné son statut par le prononcé en question : " Le tribunal a décidé d'accepter le recours sur la forme et sur le fond, d'annuler le jugement de première instance contesté, et de statuer à nouveau en annulant la décision de l'instance critiquée et en acceptant la demande du requérant de se porter candidat à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 ".





Rappelons que l'Isie s'est exprimée sur le fond des jugements du tribunal administratif assurant qu'il a été clairement établi que ces jugements n'ordonnent pas explicitement et clairement l'intégration des candidats requérants dans la liste finale des candidats.









S.H