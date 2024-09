Kamel Maddouri rencontre Ding Xuexiang à Pékin

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a rencontré, mardi 3 septembre 2024, à Pékin, le vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine, Ding Xuexiang.

Le chef du gouvernement a félicité la Chine pour l'excellente organisation du Forum sur la coopération sino-africaine 2024 (FOCAC) et ses efforts continus pour renforcer la coopération avec les pays africains dans les domaines prioritaires de développement, selon un communiqué publié par la Kasbah.

Il s'est également félicité du nouvel élan et du dynamisme des relations entre les deux pays, qui coïncident avec la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine.

Kamel Maddouri a mis l'accent sur la situation géographique privilégiée de la Tunisie qui en fait un hub pour l'Afrique et une plateforme avantageuse pour les projets sino-tunisiens, notamment dans le domaine des véhicules électriques et des batteries, outre les privilèges préférentiels accordés par la Tunisie aux investisseurs.

Pour sa part, le vice-Premier ministre chinois, Ding Xuexiang a salué les résultats de la récente visite du président de la République Kaïs Saïed en Chine réaffirmant le soutien de la Chine à la Tunisie et sa volonté d'achever les projets programmés tels que le pont de Bizerte, la centrale solaire et photovoltaïque de Kairouan, l'extension de l'hôpital universitaire de Sfax et la création d'un hôpital d'oncologie à Gabès, soulignant dans le même contexte que la Chine attache une grande importance à l'achèvement de la cité de la santé à Kairouan, appelant à l'achèvement des études de faisabilité de cet important projet.

Il a également exprimé le souhait de la Chine d'importer davantage de produits tunisiens d'excellence et de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme afin de consacrer la coopération et l'amitié entre les deux pays.

M.B.Z