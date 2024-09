La Banque de Tunisie annonce un bénéfice en hausse au premier semestre 2024

La Banque de Tunisie (BT) a publié ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024. Il en ressort que les chiffres de la banque sont au vert au premier semestre de l’année, avec un bénéfice en hausse de 6,24%.

En effet, l’établissement financier a réalisé, du 1er janvier jusqu’au 30 juin 2024, un résultat net de 81,17 millions de dinars (MD) contre 76,4 MD un an auparavant, en progression de plus de 4,77 MD, et cela malgré un impôt sur les bénéfices de 54,02 MD (+20,31%).

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 259,04 MD fin juin 2024, en hausse de 14,10%. Son résultat d’exploitation de 141,02 millions de dinars augmente de 16,15% comparativement à une année auparavant.

I.N.