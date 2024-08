Maghzaoui : Saïed doit déléguer ses responsabilités ou renoncer à sa candidature

Le candidat à la présidentielle du 6 octobre 2024, Zouhair Maghzaoui a affirmé que le président de la République, Kaïs Saïed était responsable de l'échec du gouvernement. Il a appelé ce dernier à se retirer de la présidence ou des élections.

S'exprimant le 28 août 2024, Zouhair Maghzaoui a accusé Kaïs Saïed d'exploiter les institutions et les ressources de l'État dans le but de faire campagne. Il a expliqué qu'il adressera une demande officielle au président de la République l'appelant à déléguer ses fonctions ou à se retirer de la présidentielle. Il a critiqué l'attitude de certaines institutions étatiques telles que la Télévision nationale, qui ne couvre que les activités de Kaïs Saïed, et l'Instance supérieure indépendante pour les élections qui n'applique pas la loi à l'encontre de ce dernier malgré les nombreuses atteintes.

Zouhair Maghzaoui a appelé Kaïs Saïed à un débat électoral et à dresser le bilan des dernières années. Il a estimé que le remaniement ministériel annoncé le 25 août 2024 avait pour but de faire croire que le chef de l'État était donné gagnant à la présidentielle et que le sujet était clos. Il a considéré qu'on cherchait à s'emparer du pays, mais qu'il s'y opposera. Il a expliqué avoir soutenu le processus du 25-Juillet dans le passé croyant que la Tunisie sera sur la bonne trajectoire. Il a insisté sur la question du débat entre candidats précisant avoir eu vent d'une volonté de ne pas y procéder et de se limiter à une interview par candidat.

Zouhair Maghzaoui a affirmé qu'il n'acceptera pas, en tant que président, une constitution accordant les pleins pouvoirs au chef de l'État. Il a indiqué avoir l'intention de réviser le texte après son élection et ceci dans le cadre d'un processus inclusif et participatif. Il a, aussi, annoncé qu'il retirera le décret 54 terrifiant et harcelant les journalistes. Il a évoqué l'importance de faire du service public un espace de débat portant sur la situation du pays et sur les élections. Ceux ayant un avis différent du pouvoir en place et du président ne doivent pas finir en prison. Le candidat à la présidentielle a appelé au respect et à l'application de la loi.

Selon M. Maghzaoui, la Tunisie regorge de compétences permettant de faire avancer le pays. Il s'est interrogé sur l'absence d'une cour constitutionnelle. Il a rappelé qu'en cas de vacance à Carthage, le président de la cour constitutionnelle assurait l'intérim.

Zouhair Maghzaoui a évoqué l'absence de réalisations au profit des jeunes tunisiens, des doctorants chômeurs, des ouvrières agricoles et des ouvriers de chantiers. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de parler de souveraineté alors que l'accord conclu avec l'Italie n'a toujours pas été publié. Il a rappelé que le taux de croissance était de seulement 0,6% contre des taux de chômage de 16% et de pauvreté de près de 33%.

S'adressant à Kaïs Saïed, Zouhair Maghzaoui a indiqué que le peuple était derrière le 25-Juillet et non ce dernier. Il a, également, expliqué que les Tunisiens ont milité bien avant 2011 pour les libertés. Il a accusé le président d'exploiter toutes les institutions de l'État afin de gagner la présidentielle. Il a expliqué que les faibles taux de participation aux élections législatives et locales et aux consultations électroniques ont démontré la vérité au sujet de la cote de popularité et l'adhésion du peuple au projet de Kaïs Saïed.

Zouhair Maghzaoui a salué la décision du tribunal administratif prononcée à l'issue de l'assemblée plénière juridictionnelle du 27 août 2024. Il a exprimé son souhait de voir une élection présidentielle diversifiée et démocratique. Il a, également, expliqué avoir fait l'objet de pressions visant à perturber le déroulement de sa campagne.

S.G