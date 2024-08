Ramla Dahmani : depuis la fouille corporelle intime, Sonia Dahmani ne dort plus

Ramla Dahmani est revenu sur l'état psychologique de sa sœur, Sonia Dahmani, avocate et chroniqueuse détenue depuis le 11 mai 2024 et ayant subi plusieurs atteintes à ses droits, dont une fouille intime alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à son audience à la date du 20 août 2024.

Dans une publication du 27 août 2024, Ramla Dahmani a indiqué que sa sœur, Sonia Dahmani estime avoir fait l'objet d'un viol psychologique. L'avocate a révélé à sa sœur avoir été obligée à se mettre nue par terre et à genoux. Elle a subi une fouille corporelle incluant les zones intimes.

« On l'a entièrement dénudée, forcée à se mettre à genoux, et on a envahi son intimité par le regard et le toucher sans la moindre considération pour sa dignité et en violation flagrante de la réglementation pénitentiaire (et notamment du guide du détenu)... Elle n’a pas été autorisée à s’abriter derrière un paravent encore une fois comme l’exige la réglementation pénitentiaire », a-t-elle relevé.

Ramla Dahmani a assuré que l'état de santé de sa sœur s'est considérablement dégradé. L'avocate souffre de trouble de la tension artérielle et de la glycémie. De plus, et depuis l'horrible fouille corporelle, elle ne dort presque plus.

« Depuis ce jour, Sonia ne dort plus. Elle, qui est entrée en prison en pleine santé, souffre aujourd'hui de multiples maladies. Son corps réagit à toutes les agressions, à tout le harcèlement qu'elle subit :

tension artérielle, diabète, douleurs dorsales insupportables. Il y a des jours où elle ne parvient même plus à se tenir debout sans assistance », affirme la soeur de la détenue.

Par ailleurs, Ramla Dahmani a indiqué que la direction de la prison civile de La Manouba a refusé à plusieurs reprises à la détenue des vêtements apportés par sa famille. Elle a qualifié les raisons de refus de simples prétextes et a considéré que sa sœur faisait l'objet d'une grande injustice.

Ramla Dahmani a, aussi, salué Sonia Dahmani pour le courage et la force dont elle a fait preuve et a expliqué avoir été surprise de voir celle-ci toujours debout, la tête haute et prête à faire face aux tribunaux. Elle a qualifié la chose de source d'inspiration.

Pour rappel, l'avocate et chroniqueuse, Sonia Dahmani devait comparaître, le 20 août 2024, devant la cour d'appel dans le cadre de l'affaire portant sur la fameuse déclaration « Heyla leblad » et ayant abouti à sa condamnation à un an de prison en première instance, en vertu du décret 54. L'avocate et membre du comité de défense de Sonia Dahmani, Hana Hatay a indiqué que sa cliente a été empêchée de porter ses vêtements. La direction de la prison lui a indiqué qu'elle ne pouvait porter qu'un safsari. Elle a, également, été soumise à une fouille intime. Par la suite, on l'a informée qu'il était trop tard pour la transporter au tribunal.

S.G