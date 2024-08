Pour la deuxième année consécutive QNB sponsor Gold du tournoi féminin de tennis « Jasmin Open »

QNB vient d’annoncer son parrainage en tant que sponsor Gold de la 3ème édition du tournoi de tennis « Jasmin Open » organisé par la Fédération Tunisienne de Tennis à Monastir du 9 au 15 Septembre 2024.

Il s’agit d’un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel international WTA classé en catégorie WTA 250 points.

Le parrainage de ce tournoi pour la deuxième année consécutive reflète la volonté de QNB de soutenir la participation des femmes au sport, croyant en son importance et ses valeurs positives dans l’émancipation des femmes et le renforcement de leur rôle dans la société. Cette participation confirme également la volonté du groupe d’assurer la durabilité dans les communautés locales dans lesquelles il opère grâce à son réseau international.

En effet, cette initiative s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Banque visant à mettre les événements sportifs au cœur de sa stratégie de durabilité, dont le sport est l'un de ses piliers.

QNB Tunisia est présente dans 11 Gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences QNB First à Tunis et à Sousse, 3 centres d'affaires pour les entreprises à Tunis et à Hammam-Sousse, et deux bureaux de change à l'aéroport Tunis-Carthage et à l'aéroport de Djerba.