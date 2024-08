Sakroufi : la crise de la Banque Centrale libyenne impactera l’économie tunisienne

Dans une déclaration accordée à la LANA (Libyan News Agency) le 27 août 2024, le président du Conseil supérieur tuniso-libyen des hommes d'affaires, Abdelhafidh Sakroufi a affirmé que la crise courante au sein de la Banque Centrale libyenne engendrera des répercutions sur l’économie tunisienne.

M. Sakroufi a mentionné que plusieurs accords commerciaux sont suspendus depuis l’apparition de cette crise en soulignant l’existence de fonds relatifs à ces accords.

D’autre part, le président du conseil, a confirmé que le retard de versement du budget prévu pour l’année 2024 sujet d’un conflit depuis déjà quelques mois, impactera directement la croissance des échanges commerciaux tuniso-libyens.

Rappelons que la Libye fait face à un contexte politico-économique très tendu, entre affrontements entre milices, litige portant sur la direction de la Banque Centrale libyenne, arrêt des exploitations pétrolières, suspension des exportations et dévalorisation sévère du dinar libyen, l’économie tunisienne et notamment le nouveau gouvernement de M. Maddouri devront faire face à un challenge régional non négligeable.

H.K