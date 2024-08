Les journalistes manifestent devant le siège de l'Isie

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a tenu, aujourd'hui 27 août 2024, une manifestation devant le siège de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Des dizaines de journalistes ont répondu présent à l'appel du SNJT et se sont regroupés devant les locaux de l'Isie. Ils ont brandi des pancartes et scandé plusieurs slogans appelant à respecter les journalistes et la liberté de la presse. Ils ont évoqué l'importance du rôle des médias et ont affirmé qu'ils ne comptaient pas y renoncer. Les manifestants ont dénoncé toute tentative d'intimidation ou de harcèlement visant à les empêcher de faire leur travail.

S'exprimant durant cette manifestation, le président du SNJT, Zied Dabbar a indiqué que l'Isie était une simple instance chargée des élections et non une institution à vocation judiciaire. Il a considéré que celle-ci s'ingère dans des questions d'ordre journalistique sans être habilitée à évaluer un travail journalistique.

« Toute œuvre journalistique ou tout article critique ou contenant une phrase ou une photo ne plaisant pas à un responsable donne lieu à des poursuites... L'instance se veut être responsable de tout ! Des élections, des médias, de l'éthique et de la justice ! Les agissements de l'instance portent atteinte à ce qui reste de ce processus électoral... Mes chers collègues, je vous appelle à être solidaires... Nous refusons cette approche et nous imposerons la politique du fait accompli », l'entendons-nous déclarer dans une vidéo publiée par Jawhara Fm.

Zied Dabbar a affirmé que l'Isie n'avait pas à évaluer le travail des journalistes. Il a assuré que le SNJT continuera à protester et à manifester contre de telles pratiques. Il a, également, indiqué que l'Isie était dépourvue de légitimité. Il a expliqué que le SNJT continuera à militer pour la tenue d'une élection libre et transparente adoptant le principe d'égalité des chances entre les candidats.

S.G