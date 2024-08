Rumeurs sur l’arrestation de Safi Saïd en Algérie

Imprimer

Le candidat à la présidentielle Safi Saïd aurait été arrêté en Algérie où il serait arrivé clandestinement. Il aurait été arrêté dans une région appelée El Fedj qui est liée par une route menant vers la frontière tunisienne au poste de Kalaat Snen côté tunisien et Mrayej côté algérien.

L’information circule depuis une heure sur les réseaux sociaux tunisiens sans aucune source fiable, ni tunisienne, ni algérienne, ni familiale. Nous avons essayé de joindre Safi Saïd, mais ses deux lignes téléphoniques étaient éteintes.

À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas confirmer ces informations qui ne sont ni démenties, ni confirmées que ce soit par les autorités algériennes et tunisiennes ou par les sources familiales.





On rappelle que Safi Saïd est candidat à la présidentielle, mais son dossier a été rejeté par l’instance électorale.



On rappelle également qu’il fait l’objet de plusieurs condamnations à de la prison ferme par contumace. Safi Saïd est connu pour son verbe acerbe et son amitié avec le sulfureux homme d’affaires Chafik Jarraya, en prison depuis des années pour différentes affaires dont le trafic des armes. Le parcours de Safi Saïd est des plus énigmatiques, il est passé par la Libye, où il avait ses entrées chez l’ancien dirigeant Mouammar Gueddafi, mais aussi par le Liban où il avait des rapports avec plusieurs factions armées.





Le 4 juillet dernier, un autre politicien tunisien a été arrêté en Algérie pour y être entré illégalement, Seifeddine Makhlouf qui était candidat à la présidentielle de 2019. Il serait encore en prison.

En 2019, deux autres politiciens ont été arrêtés en Algérie, les frères Nabil et Ghazi Karoui. Nabil Karoui est arrivé au second tour de la présidentielle de 2019 et a été arrêté parce qu’il a franchi la frontière illégalement. Malgré le mandat d’amener les frappant, les deux frères ont pu partir en Europe, après une courte incarcération, l’Algérie ayant refusé de les renvoyer en Tunisie.

R.B.H