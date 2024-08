Moez Triâa : les enquêtes sont en cours sur les causes des incendies de Sfax et d'Ezzahrouni

Le Colonel-major et porte-parole officiel de la Protection civile, Moez Triâa, est intervenu aujourd'hui 20 août 2024, sur les ondes de la radio Jawhara FM au micro de Hatem Ben Amara.

L’invité a indiqué que le grand incendie qui s’est déclenché dans une usine de plastique à Sfax a commencé au niveau de l’unité de production puis s’est propagé au département administratif et à la salle de réunion. Les feux ont également atteint un autre bâtiment adjacent qui sert d’entrepôt de stockage des matières premières et de produits finis. 19 camions ont été déployés sur les lieux et les pompiers ont pu maîtriser l’incendie avant qu’il ne se propage aux entreprises qui sont à proximité. L'enquête sur les causes est en cours.

M. Triâa a, de même, évoqué l’incendie qui s’est déclaré le même jour au niveau de la fripe d’Ezzahrouni, qui se situe en plein milieu d'une zone résidentielle et commerciale. Les feux ont ravagé tous les vêtements et tissus dans une superficie de 400 m2 avant que la protection civile n'ait pu intervenir. Les enquêtes sur les causes sont également en cours.

La même source n’a pas annoncé des pertes de vie dans les deux incendies.

Il est à noter qu'un grand incendie s'est déclaré à Sfax au niveau de la délégation de Gremda à la date du 17 août 2024, dans une usine de plastique. Des habitants d'autres quartiers ont assuré qu'il était visible à des kilomètres.

A.B