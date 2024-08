Ayachi Zammel affirme que le harcèlement subi par son équipe n’entamera en rien sa campagne

Le comité de défense du candidat à la présidentielle, Ayachi Zammel, a réagi, dans un communiqué publié lundi 19 août 2024, à la décision de placer la membre de l’équipe de campagne, Siwar Bargaoui, en garde à vue pour une durée de 48 heures.

Le comité de défense a affirmé que les expertises effectuées sur les signatures des parrainages ont confirmé la version de Siwar Bargaoui, mais que le procureur près le Tribunal de première instance Tunis 2 a tout de même décidé de la placer en garde à vue.

Il a souligné que le harcèlement et les pressions subies par l’équipe d'Ayachi Zammel n’entamera en rien la campagne qu’il continuera de mener avec acharnement “par respect pour la volonté du peuple tunisien et son droit de choisir son prochain président, et par respect des droits de citoyenneté, de coexistence et de démocratie”.

Rappelons que le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis 2 a autorisé, vendredi 16 août 2024, les agents de la brigade de police judiciaire de Sidi Hassine Sijoumi à entamer les enquêtes nécessaires concernant des plaintes déposées par plusieurs citoyens, affirmant qu'ils n'ont pas parrainé le candidat à l'élection présidentielle Ayachi Zammel.

Il avait alors affirmé que les poursuites engagées contre lui et certains membres de son équipe de campagne visent à ternir sa réputation et à entraver sa campagne électorale, "ce qui porte atteinte aux principes de neutralité et d'égalité entre les candidats, conformément à la loi électorale", ajoutant que la collecte de ses parrainages s'est déroulée "calmement et sans tapage, selon une démarche méthodique et organisée, basée sur un contact direct avec le peuple, dans le cadre du respect de la loi et de l'éthique".

M.B.Z