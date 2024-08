Saïed : le peuple refuse que son régime soit le serviteur obéissant de parties étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 19 août 2024, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri avec qui il a évoqué la nécessité d’assurer le fonctionnement normal de tous les services publics soulignant l’importance de la neutralité de tous les responsables.

Le Chef de l'État a souligné, sur un autre plan, que les élections sont des étapes périodiques qui permettent au seul peuple souverain de choisir librement et dans le plein respect de la loi, affirmant qu’il n’y aura pas de tolérance envers « ceux qui œuvrent à envenimer la situation et à fomenter des crises successives dans ce domaine et dans d’autres ».

Kaïs Saïed a enfin rappelé, selon un communiqué de Carthage, que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, et que « son peuple refuse toute ingérence étrangère ou que son régime soit le serviteur obéissant de parties étrangères ».

M.B.Z