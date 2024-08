Alerte météo : le ministère de l’Intérieur appelle à prendre un certain nombre de mesures

Des intempéries sont prévues dans la soirée du lundi 19 août 2024, qui seront caractérisées par l'apparition d'orages accompagnés de pluies dans le centre et localement dans le sud, parfois fortes, notamment dans les gouvernorats de Sfax, de Mahdia et de Monastir.

Les précipitations les plus importantes seront entre 30 et 50 mm avec des chutes de grêle en des endroits limités, et ces pluies seront accompagnées de vents forts sous forme de rafales lors de l'apparition de nuages orageux et dépasseront temporairement 80 km/h.

Les perturbations pourraient entraîner une montée des niveaux d'eau de nombreux oueds et une accumulation d'eau dans certaines rues et routes.

Afin d'assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens, le ministère de l'intérieur a publié les recommandations suivantes, appelant les citoyens à :

Ne pas s’approcher des rives des oueds et des endroits où se forment des torrents : Éviter de s'approcher des lieux susceptibles de connaître de fortes crues, notamment à proximité des oueds et des installations hydrauliques.

Ne pas prendre le risque de traverser des oueds

Partir vers des endroits plus élevés et plus sûrs, en particulier pour les personnes vivant dans des zones de basse altitude ou dans des unités d'habitation mobiles telles que des tentes ou les yourtes.

Vérifier que les bouches d’égout et les canaux d’évacuation ne soient pas obstrués par des objets quelconques et permettront d’écouler l’eau

Bien accrocher les structures et objets légers qui pourraient être emportés par le vent : panneaux publicitaires et pancartes notamment

Éviter de garer les voitures sous des arbres

Éviter les baignades

Suivre l’évolution de la météo et prendre connaissance des bulletins diffusés par l’INM et les médias

M.B.Z