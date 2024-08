Malek Ayari : le nouveau système de titularisation sur la base d'un score n'est pas juste

Malek Ayari, coordinateur national des enseignants suppléants, est intervenu ce matin, 1er août 2024, sur les ondes de Jawhara FM dans l’émission « Sbeh El Ward ».

L’invité a appelé à la redistribution « équitable » des crédits par le ministère des Finances, étant donné que le dossier des enseignants suppléants traîne depuis seize ans, et au versement de leurs salaires pour les mois d’avril, mai et juin.

Il a soutenu que la base de données 2008-2016 n'était pas correctement gérée. La mise à jour de cette base aurait dû s'appuyer sur un certain nombre de critères précis, à savoir la continuité du travail, l'accumulation d'expérience, l'évaluation, la formation, le suivi et l'assiduité, mais deux nouveaux critères ont été ajoutés à la dernière minute ; l'âge et la première année de service.

Le coordinateur a indiqué que l’âge a été plafonné à 50 ans. Un système à base de score a été introduit et des points ont été accordés par tranche d’âge de cinq ans commençant d’un point pour ceux âgés de 25 à 30 ans jusqu’à cinq points pour ceux de 45 à 50 ans. Il a annoncé que qu'il était normal qu'une personne ayant travaillé entre 2008 et 2013 reçoive 5 points, mais que cela serait injuste si cette même personne n’a seulement travaillé que pour une courte période, puis démissionnait en recevant quand même tous les points et finit par être titularisée.

M. Ayari a également appelé à la publication de la liste de la tranche de mille enseignants suppléants titularisés pour consulter en détail le quota de chaque section et la modification des critères de sélection.

