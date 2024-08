Kaïs Saïed : certains cercles criminels et leurs bras vendus veulent un retour en arrière

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 31 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri et le secrétaire d’État à la sûreté nationale, Sofiene Bessadok.

Un communiqué de Carthage indique que la réunion a abordé la situation générale dans le pays « en particulier à la lumière des crises fomentées tous les jours » et la nécessité d’en faire porter la responsabilité juridique « non seulement à ceux qui y participent, mais surtout ceux qui les planifient ».

Par ailleurs, le président de la République a souligné le rôle des responsables régionaux et locaux réside dans les services rendus aux citoyens, assurant la nécessité de « mettre fin aux fonctions de tout responsable, même après une heure de sa nomination, qui n’aura pas rempli son rôle ». Kaïs Saïed estime ainsi, « inacceptable, dans un État fondé sur des institutions, que des responsables ne remplissement pas les fonctions qui leur sont assignées » et qu’il était aussi « inacceptable qu’un responsable n’agisse qu’après l’intervention du président de la République ».

Le chef de l’État a déclaré que « l’envenimement de la situation aujourd’hui dans de nombreux secteurs n’est pas une coïncidence, mais plutôt parce que certains cercles criminels et leurs bras vendus veulent un retour en arrière ». Kaïs Saïed estime toutefois que « le peuple tunisien a fait preuve d’une prise de conscience sans précédent et poursuivra la guerre de libération national, concluant que le peuple « sortira de cette guerre, victorieux et la tête haute ».

