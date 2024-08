Des membres de la campagne électorale de Nizar Chaâri placés en garde à vue

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a indiqué, mercredi 31 juillet 2024, dans une déclaration à Mosaïque FM, que suite à des informations faisant état d’une falsification de parrainages pour certains candidats potentiels à la présidentielle contre de l’argent, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête et l'a confiée aux agents de la sous-direction des enquêtes économiques et financières au sein de la police judiciaire.

Toujours selon lui, après la perquisition des domiciles du premier suspect à Boumhel (Ben Arous), un propriétaire d'une chaîne d'infos sur internet, du deuxième suspect à Sahloul (Sousse), un journaliste, et du troisième suspect à Kondar (Sousse), un militaire retraité et directeur de la campagne d’un candidat potentiel à la présidentielle, les équipes ont saisi un nombre important de parrainages dépassant les 10.000 aux noms d’un groupe de candidats potentiels à la présidentielle.

L’enquête a révélé que les suspects avaient falsifié les parrainages en faisant main basse sur une base de données contenant 19.887 identités.

Et de préciser que le ministère public a autorisé leur détention pour les délits de formation et de participation à une association de malfaiteurs, de fraude, ainsi que pour faux et usage de faux. L’enquête se poursuit.

Rappelons que la veille, Nizar Chaâri avait publié une vidéo indiquant que le chargé de la collecte des parrainages pour sa candidature à la présidentielle à Sahloul (gouvernorat de Sousse) et son directeur de campagne (habitant à Kondar) ont été arretés. Il a affirmé que les parrainages ont été saisis et n’a pas écarté la possibilité que lui-même soit arrêté prochainement.

Le candidat avait publié dans la soirée une autre vidéo affirmant que tous les membres de son équipe de campagne sont des volontaires et qu’il n’ y a pas eu d’achat de parrainages ou d’argent déboursé pour pousser les gens à le soutenir.

I.N.