Rafik Abdessalem s'en prend aux leaders du mouvement Echaâb

L’ancien ministre nahdhaoui et gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, a rédigé un statut sur Facebook, dimanche 21 juillet 2024, pour commenter une déclaration du dirigeant du mouvement Echaâb, Khaled Krichi et s'attaquer aux dirigeants du mouvement.





Dans son statut, Rafik Abdessalem a indiqué en réponse à Khaled Krichi qui louait les qualités de Zouhair Maghzaoui, candidat du mouvement à la présidentielle : « Oui, la Tunisie sera entre de bonnes mains avec M. Maghzaoui, et dans une autre version avec Ghazaoui, accompagné de Khaled Krichi et aux côtés de Haykel Mekki. Dans ce cas, ce sera une histoire d'amour romantique dans un film indien de Bollywood. Cela signifie que nous devons écarter Kaïs Saïed et amener Maghzaoui à Carthage, c'est comme enlever une tête d'oignon pour la remplacer par une tête d'ail ».









S.H