Mourad Zeghidi exprime son soutien à tous les prisonniers du décret 54, depuis sa prison

Imprimer

« Toute ma solidarité avec tous les prisonniers du décret 54, journalistes, politiciens et tout prisonnier de cette loi répressive », a affirmé, vendredi 19 juillet 2024, le journaliste Mourad Zeghidi depuis la prison civile de la Mornaguia. C’est ce qu’a rapporté, le jour même, son avocat Ghazi Mrabt.

Le prisonnier a profité de cette occasion pour saluer le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour son soutien, en rappelant que c’est son rôle en cette période délicate. Il a aussi exprimé son soutien à tout journaliste censuré.

Rappelons que Mourad Zeghidi avait été conduit avec Borhen Bssais, le 11 mai 2024 à la caserne d'El Gorjani, pour être interrogé. Le 15 mai 2024, le procureur de la République avait décidé d'émettre des mandats de dépôt contre eux, après avoir vu leur détention préventive prolongée de 48 heures.

Le 22 mai 2024, le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé son verdict les condamnant à un an de prison ferme. Ils ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public.

I.N.