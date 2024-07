Kaïs Saïed, présidentielle, Isie, Imed Daïmi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 juillet 2024 :





Kaïs Saïed : il faut poursuivre ceux qui sont derrière les coupures d'eau et d'électricité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 18 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur, Khaled Ennouri, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofiene Bessadok. La réunion a porté sur la situation sécuritaire générale dans le pays, notamment "la nécessité de poursuivre ceux qui sont derrière les coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs régions, dans le but d'attiser les tensions". "Il est inacceptable de prétendre que le réseau de distribution d'eau est délabré. D'ailleurs, pourquoi ce réseau s'est-il détérioré dans certaines banlieues et pas dans d'autres?





Kaïs Saïed : la Tunisie a offert ce qu'elle pouvait aux migrants !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 18 juillet 2024, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, pour examiner les résultats de sa participation hier aux travaux du Forum sur « la migration transméditerranéenne » à Tripoli. À cette occasion, le chef de l'État a réitéré la position ferme de la Tunisie sur la question de la migration irrégulière. « Notre pays, qui est fier de son appartenance africaine, a offert ce qu'il pouvait à ces migrants, derrière lesquels se cachent des réseaux de traite d'humains. La Tunisie ne peut accepter d'être un point de transit ou un lieu de résidence.





Présidentielle : Mohamed Tlili Mansri revient sur la question épineuse de la procuration spéciale

Le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri, est revenu, jeudi 18 juillet 2024, sur la question épineuse de la procuration spéciale réclamée aux détenus politiques pour le retrait des formulaires de parrainage à l’élection présidentielle. Dans une interview téléphonique au micro d’Ibtissem Chouikha dans l’émission Houna Tounes sur Diwan FM, le responsable de l'Isie a affirmé : « Toutes les procédures et règles sont suivies depuis 2014 sans changement, et elles s’appliquent sur tout le monde, mais aujourd’hui, elles paraissent nouvelles à cause des problématiques liées à certaines candidatures ».





Mansri : 69 candidats potentiels ont retiré le formulaire de parrainage

Le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri, a indiqué, jeudi 18 juillet 2024, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, que 69 candidats potentiels à l’élection présidentielle ont retiré le formulaire de parrainage auprès des services de l’instance, jusqu'à mercredi 17 juillet 2024. Il a précisé qu’il s’agit de formulaires de parrainage populaire et n’englobent pas les demandes de parrainages par les élus.





Imed Daïmi : je présente ma candidature à la présidentielle pour redonner l'espoir !

L'ancien chef de cabinet de l’ancien président de la République Moncef Marzouki, Imed Daïmi, a annoncé, jeudi 18 juillet 2024, qu'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle "pour redonner l'espoir". Imed Daïmi a indiqué qu'il se présente à la présidentielle afin que la Tunisie entame une phase de conciliation et de prospérité. "Il n'est pas possible que nous restions les bras croisés, en regardant notre pays s'écrouler à cause de la mauvaise direction, l'absence de vision et de volonté et la prolifération de la haine et de la rancune.