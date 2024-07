Kaïs Saïed : il faut poursuivre ceux qui sont derrière les coupures d'eau et d'électricité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 18 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur, Khaled Ennouri, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofiene Bessadok.

La réunion a porté sur la situation sécuritaire générale dans le pays, notamment "la nécessité de poursuivre ceux qui sont derrière les coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs régions, dans le but d'attiser les tensions".

"Il est inacceptable de prétendre que le réseau de distribution d'eau est délabré. D'ailleurs, pourquoi ce réseau s'est-il détérioré dans certaines banlieues et pas dans d'autres? La Tunisie a connu des années difficiles, mais ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions n'est jamais arrivé auparavant", lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.





Le président de la République a, également, souligné que ceux qui sont derrière les coupures d'eau et d'électricité, entravent aussi le voyage de certaines personnes à l'étranger, et font porter la responsabilité au président de la République.

"La liberté de circulation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, est garantie par la Constitution, sauf en cas de mesures frontalières ou d'interdictions de voyager émises par le ministère public, ce qui peut être vérifié rapidement. Or, ces derniers jours, un nombre non négligeable de personnes ont été empêchées de voyager et autorisées à partir seulement après le décollage de l'avion. Le système automatique des centres frontaliers fonctionne et s'arrête comme le font les réseaux de distribution d'eau et d'électricité", toujours selon le même communiqué.





